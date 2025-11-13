Toledo - Uma mulher de 37 anos, identificada como Vanessa Tatiane, foi encontrada morta dentro da própria residência na Rua Rodolfo Becker, no Jardim Santa Clara IV, em Toledo, nesta quinta-feira (13). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 14h40, depois que a filha mais velha chegou em casa, encontrou a mãe morta e a irmã de dois anos chorando, e imediatamente pediu ajuda.

Segundo informações, a vítima foi atingida por um golpe de faca no pescoço. O principal suspeito do crime é o marido de Vanessa, que fugiu utilizando o carro da vítima, um Renault Clio. Ele tem 27 anos de idade.

O casal estava junto há cerca de dois anos. Vanessa Tatiane era mãe de duas meninas, e nenhuma delas era filha biológica do suspeito. Vizinhos relataram que eram comuns episódios de brigas na residência.