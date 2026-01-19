Cascavel e Paraná - Na noite de ontem (18), por volta das 23h39min, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas e receptação na Rua Benjamin Constant, no bairro Parque São Paulo, em Cascavel/PR. Após identificar um intenso e atípico fluxo de veículos em uma residência na área urbana, a equipe realizou a abordagem e desarticulou um depósito de entorpecentes.

No local, um masculino foi encontrado na guarda do imóvel. Durante as buscas, foram apreendidos mais de uma tonelada de maconha, um veículo Mitsubishi/L200 com registro de furto no Estado do Rio Grande do Sul, além de um VW/Gol preto, um VW/Voyage branco, um motor da montadora Jeep, caixas de câmbio, rádio comunicador, balança, placas veiculares e aparelhos celulares.