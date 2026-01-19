Cascavel e Paraná - Na noite de ontem (18), por volta das 23h39min, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas e receptação na Rua Benjamin Constant, no bairro Parque São Paulo, em Cascavel/PR. Após identificar um intenso e atípico fluxo de veículos em uma residência na área urbana, a equipe realizou a abordagem e desarticulou um depósito de entorpecentes.
No local, um masculino foi encontrado na guarda do imóvel. Durante as buscas, foram apreendidos mais de uma tonelada de maconha, um veículo Mitsubishi/L200 com registro de furto no Estado do Rio Grande do Sul, além de um VW/Gol preto, um VW/Voyage branco, um motor da montadora Jeep, caixas de câmbio, rádio comunicador, balança, placas veiculares e aparelhos celulares.
O suspeito recebeu voz de prisão, foi cientificado de seus direitos constitucionais e encaminhado à 10ª CRF, juntamente com os entorpecentes, veículos e demais objetos apreendidos. Ao todo, a ação resultou na apreensão de 1.029,324 kg de maconha, na recuperação de um veículo furtado, na apreensão de outros dois veículos, um motor Jeep, cinco caixas de câmbio, um rádio comunicador, uma balança, dez placas veiculares e seis aparelhos celulares.
Fonte: Polícia Civil