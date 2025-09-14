Home Policial

BAIRRO ESMERALDA

Tiros, perseguição e prisão: Motociclista atira contra motorista de SW4 e acaba preso junto com a mãe em Cascavel

Divulgação
Divulgação

Um atentado contra o motorista de uma Toyota SW4 mobilizou equipes da Guarda Municipal na tarde deste sábado (13), no Bairro Esmeralda, em Cascavel. O caso começou quando um motociclista armado efetuou diversos disparos contra o veículo. Um dos tiros atingiu de raspão o condutor, que não precisou de atendimento médico.

Logo após o ataque, o motociclista fugiu em direção a uma residência da região, onde a equipe ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) conseguiu capturá-lo. Na tentativa de ocultar o crime, o suspeito entregou a arma de fogo utilizada para a própria mãe, que também foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

Durante as buscas, os agentes localizaram dois simulacros, munições de diferentes calibres, cédulas de dinheiro falso e equipamentos relacionados a armas de fogo. Em outra parte da ação, um homem que dirigia um Fiat Palio com alerta de furto também foi preso no mesmo bairro.

A operação resultou em duas prisões, na apreensão de materiais ilícitos e na retirada de armamento das ruas. O caso foi encaminhado à 10ª Central Regional de Flagrantes, onde os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.

Fonte: SOT

