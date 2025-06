Terra Roxa: PRF intercepta carro roubado com mais de 500 Kg de maconha

POLICIAL

Homicídio na madrugada: Três suspeitos são detidos e alegam que crime ocorreu após tentativa de abuso

Nesta madrugada, um homicídio foi registrado no pátio de um posto de combustíveis, localizado na Travessa Jarlindo J. Grando, região central de Cascavel. A vítima, um homem ainda não identificado formalmente, foi brutalmente agredido com socos, chutes e golpeado na cabeça com um vaso de cerâmica, vindo a óbito no local. As circunstâncias do crime […]