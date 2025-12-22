Cascavel e Paraná - Na madrugada desta segunda-feira (22), a Polícia Militar (PM) registrou um roubo no Bairro Universitário, em Cascavel. A equipe da RPA foi chamada por volta das 00h10 para atender a uma invasão de domicílio. No local, os moradores informaram que estavam dormindo quando perceberam um homem dentro de sua casa.
Ao ser flagrado, o suspeito tentou roubar um liquidificador e, ao ser confrontado, arremessou o objeto contra um dos moradores. O invasor foi contido com a ajuda do proprietário até a chegada da PM.
Prisão e atendimento ao suspeito
Durante a abordagem, o homem reagiu agressivamente e resistiu à prisão, necessitando de controle por parte dos policiais. Ele sofreu escoriações no rosto, sendo atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA Veneza, sob escolta da equipe CPU.
No local, os policiais apreenderam um celular de origem desconhecida, deixado pelo suspeito. Ao consultar os sistemas, foi descoberto que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido por Santa Catarina, também por roubo.
Após atendimento médico, o suspeito foi levado à 10ª Central Regional de Flagrantes para os procedimentos legais.
Fonte: SOT