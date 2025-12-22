Cascavel e Paraná - Na madrugada desta segunda-feira (22), a Polícia Militar (PM) registrou um roubo no Bairro Universitário, em Cascavel. A equipe da RPA foi chamada por volta das 00h10 para atender a uma invasão de domicílio. No local, os moradores informaram que estavam dormindo quando perceberam um homem dentro de sua casa.

Ao ser flagrado, o suspeito tentou roubar um liquidificador e, ao ser confrontado, arremessou o objeto contra um dos moradores. O invasor foi contido com a ajuda do proprietário até a chegada da PM.

Prisão e atendimento ao suspeito

Durante a abordagem, o homem reagiu agressivamente e resistiu à prisão, necessitando de controle por parte dos policiais. Ele sofreu escoriações no rosto, sendo atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA Veneza, sob escolta da equipe CPU.