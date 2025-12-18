Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná, por meio do Grupo de Diligências Especiais (GDE), concluiu a investigação sobre um grave crime ocorrido no bairro Santa Felicidade, em Cascavel. O caso envolveu a invasão de uma residência na noite de 19 de novembro, por volta das 22h30.

Segundo as vítimas, um homem desconhecido entrou no imóvel após um barulho no portão, surpreendendo uma das moradoras que foi verificar a situação. O agressor agiu violentamente, desferindo um soco no abdômen de uma das mulheres e exigindo R$ 2.000,00. Diante da negativa, ele ordenou que as moradoras se despisse, entrando em luta corporal com elas. Uma mulher foi jogada no sofá, ficando seminua, enquanto a outra sofreu um corte na mão.

Os gritos das vítimas atraíram a atenção de uma vizinha, que pulou pela janela da residência e interveio, fazendo o agressor fugir a pé. Durante a apuração, a polícia encontrou um celular do autor dentro da casa, o que ajudou a identificar o suspeito. Informações das vítimas, como o sotaque estrangeiro do homem e a camiseta verde com um símbolo, também contribuíram para a investigação.