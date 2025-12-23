Suspeito confessa furto em residência e PM recupera objetos no bairro Brasmadeira

Cascavel - A Polícia Militar atendeu, na tarde desta terça-feira (23), uma ocorrência de furto qualificado com desdobramento em receptação em uma residência localizada na Rua Rio das Antas, no bairro Brasmadeira, em Cascavel.

De acordo com a PM, a vítima relatou que o crime teria ocorrido possivelmente na madrugada de domingo (21), porém a ausência dos bens foi percebida apenas no dia seguinte. Após levantar informações sobre o possível autor, que residia na mesma via, a equipe policial conseguiu localizá-lo em sua casa.

No momento da abordagem, parte dos objetos já havia sido recuperada pela própria vítima, entre eles um kit de ar comprimido, uma sanduicheira elétrica, duas bacias e um localizador de satélite Satlink. Questionado, o suspeito confessou a autoria do furto, negou estar com outros itens e afirmou ter vendido o restante do material a um terceiro no bairro Melissa, indicando o local exato da negociação.