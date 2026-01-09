Paraná - Os grupos policiais especializados desempenham um papel crucial na manutenção da segurança pública. São equipes treinadas para atuar em situações complexas — sempre empregando táticas avançadas, disciplina e equipamentos específicos. No sistema penitenciário, esses grupos assumem um papel ainda mais sensível: garantir a ordem com rapidez e controle absoluto.
No Paraná, os dois núcleos táticos que sustentam essa estrutura são o Setor de Operações Especiais (SOE) e o Setor de Operações Táticas (SOT). Juntos, eles representam o ponto de resposta imediata e qualificada da Polícia Penal, garantindo que o Estado mantenha capacidade técnica para prevenir, neutralizar e reagir a situações de alto risco dentro e fora das unidades prisionais.
“O SOE e o SOT são instrumentos estratégicos de rotina e de pronta resposta que fortalecem a segurança prisional, a credibilidade institucional e a capacidade de reação do Estado diante de situações críticas, assegurando a estabilidade do sistema e a preservação de vidas”, explica o chefe da Divisão de Operações de Segurança da Polícia Penal do Paraná (PPPR), Sidnei Chan.
Além das intervenções emergenciais, os grupos também são responsáveis por operações planejadas, ações de inteligência, situações de alta complexidade e apoio direto às unidades penitenciárias. Essa atuação integrada reduz a possibilidade de crises, neutraliza ameaças antes que se expandam e sustenta a estabilidade operacional do sistema.
“A presença destes grupos gera a sensação de segurança entre os servidores e demonstra ao custodiado que o Estado possui meios eficientes de resposta. O resultado é um ambiente mais estável, previsível e controlado, o que permite o funcionamento regular das rotinas penitenciárias”, destaca o diretor de segurança da PPPR, Marcos De Paula.
Enquanto o SOE atua prioritariamente em crises e intervenções diretas dentro das unidades, o SOT concentra esforços em ações táticas de rotina, como escoltas prisionais, vigilância armada, revistas estruturais e reforço interno e externo das unidades. Com a unificação de antigas equipes táticas, o SOT se tornou a linha de frente no primeiro atendimento a incidentes, padronizando procedimentos e garantindo pronta resposta até a chegada do SOE, quando necessário.
“O SOT atua como primeiro interventor em situações de crise, devendo conter, isolar e identificar ameaças, mantendo o controle inicial até o acionamento do SOE, que é mobilizado em motins, rebeliões, situações de crise, operações de revista geral, transferências de alto risco, escoltas complexas e missões emergenciais que envolvam risco à segurança institucional”, explica o chefe da divisão.
APOIO E INTEGRAÇÃO
A atuação dos grupos ainda é apoiada por uma articulação constante com outras áreas da Polícia Penal, além de uma cooperação com a Polícia Militar e Polícia Civil em ações conjuntas, cumprimento de mandados e ocorrências externas. “A articulação ocorre de forma integrada, planejada e alinhada às diretrizes do sistema de segurança pública do Estado. Essa integração é fundamental para que as ações sejam coordenadas, evitando redundâncias e ampliando a eficácia operacional”, ressalta De Paula.
A inteligência penitenciária da PPPR, por sua vez, ancora toda a estrutura do sistema, identificando riscos, antecipando movimentações criminosas, analisando vulnerabilidades e oferecendo diagnósticos que orientam cada ação.
“A inteligência é o componente que transforma força em estratégia. Nenhuma operação especial se inicia sem um diagnóstico robusto produzido pela inteligência. É esse conhecimento prévio que garante a precisão das ações, reduz danos colaterais, diminui riscos aos policiais e aumenta a eficácia das intervenções”, destaca o diretor da PPPR.
Para integrar o SOE ou o SOT, os policiais passam por rigorosa seleção para desenvolver competências técnicas, físicas e emocionais, como domínio de técnicas de progressão, imobilização e retomadas; preparo para atuar sob estresse; disciplina, trabalho em equipe, capacidade de negociação e postura ética. Após o curso intensivo, os profissionais seguem em ciclos contínuos de capacitação, mantendo o grupo preparado para ameaças emergentes e eventuais cenários críticos.
Essa estrutura reforçada acompanha o crescimento do sistema prisional paranaense, que administra atualmente mais de 42 mil pessoas privadas de liberdade em unidades físicas e outras 18 mil em monitoração eletrônica, enquanto expande vagas e moderniza instalações em todo o Estado.
Fonte: AEN