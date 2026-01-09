Paraná - Os grupos policiais especializados desempenham um papel crucial na manutenção da segurança pública. São equipes treinadas para atuar em situações complexas — sempre empregando táticas avançadas, disciplina e equipamentos específicos. No sistema penitenciário, esses grupos assumem um papel ainda mais sensível: garantir a ordem com rapidez e controle absoluto.

No Paraná, os dois núcleos táticos que sustentam essa estrutura são o Setor de Operações Especiais (SOE) e o Setor de Operações Táticas (SOT). Juntos, eles representam o ponto de resposta imediata e qualificada da Polícia Penal, garantindo que o Estado mantenha capacidade técnica para prevenir, neutralizar e reagir a situações de alto risco dentro e fora das unidades prisionais.

“O SOE e o SOT são instrumentos estratégicos de rotina e de pronta resposta que fortalecem a segurança prisional, a credibilidade institucional e a capacidade de reação do Estado diante de situações críticas, assegurando a estabilidade do sistema e a preservação de vidas”, explica o chefe da Divisão de Operações de Segurança da Polícia Penal do Paraná (PPPR), Sidnei Chan.

Além das intervenções emergenciais, os grupos também são responsáveis por operações planejadas, ações de inteligência, situações de alta complexidade e apoio direto às unidades penitenciárias. Essa atuação integrada reduz a possibilidade de crises, neutraliza ameaças antes que se expandam e sustenta a estabilidade operacional do sistema.

“A presença destes grupos gera a sensação de segurança entre os servidores e demonstra ao custodiado que o Estado possui meios eficientes de resposta. O resultado é um ambiente mais estável, previsível e controlado, o que permite o funcionamento regular das rotinas penitenciárias”, destaca o diretor de segurança da PPPR, Marcos De Paula.

Enquanto o SOE atua prioritariamente em crises e intervenções diretas dentro das unidades, o SOT concentra esforços em ações táticas de rotina, como escoltas prisionais, vigilância armada, revistas estruturais e reforço interno e externo das unidades. Com a unificação de antigas equipes táticas, o SOT se tornou a linha de frente no primeiro atendimento a incidentes, padronizando procedimentos e garantindo pronta resposta até a chegada do SOE, quando necessário.