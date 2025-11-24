SESPPRO investiga origem dos coletes com inscrições da Guarda Municipal localizados no Bairro Guarujá

Cascavel - A SESPPRO – Secretaria de Segurança Pública de Cascavel informa que, na manhã desta segunda-feira, foram localizados 15 coletes com inscrições da Guarda Municipal na Rua das Azaleias, no Bairro Guarujá, em Cascavel (PR).

Os materiais não foram produzidos, distribuídos ou autorizados pela Secretaria em nenhum momento, o que levou as equipes a instaurarem diligências imediatas para apurar a procedência dos itens.

Até o momento, verificou-se que os coletes possuem um CNPJ registrado na etiqueta, porém esse registro encontra-se inativo, além de remeter a uma empresa que, à época de seu funcionamento, atuou por aproximadamente 13 anos. Não há, até o presente momento, qualquer vínculo entre o referido CNPJ e processos de aquisição realizados pela Secretaria.