Sequestrada em Cascavel, jovem é deixada amarrada por bandidos em Eldorado

Cascavel - A polícia procura por bandidos que sequestraram uma jovem de 24 anos em Cascavel (PR) e a deixaram, imobilizada, em uma rua da cidade de Eldorado. O crime aconteceu na noite de terça-feira (16) e ninguém foi preso até agora.
Segundo a descrição da ocorrência, moradores da Rua Rio de Janeiro flagraram a vítima com as mãos amarradas, sozinha e pedindo socorro e acionaram a Polícia Militar.
Na abordagem, ela relatou que tinha sido roubada no estacionamento de um supermercado no interior do Paraná. Dois homens armados entraram no carro e a renderam.
A dupla forçou ela a dirigir até o estado sul-mato-grossense e, quando chegou em Eldorado, foi deixada imobilizada, enquanto a dupla fugiu levando o carro.
Ao ser desamarrada, a vítima foi levada para a Fundação Hospitalar para exames médicos. O caso está sendo investigado.
