Sequestrada em Cascavel, jovem é deixada amarrada por bandidos em Eldorado

Cascavel - A polícia procura por bandidos que sequestraram uma jovem de 24 anos em Cascavel (PR) e a deixaram, imobilizada, em uma rua da cidade de Eldorado. O crime aconteceu na noite de terça-feira (16) e ninguém foi preso até agora.

Segundo a descrição da ocorrência, moradores da Rua Rio de Janeiro flagraram a vítima com as mãos amarradas, sozinha e pedindo socorro e acionaram a Polícia Militar.

Na abordagem, ela relatou que tinha sido roubada no estacionamento de um supermercado no interior do Paraná. Dois homens armados entraram no carro e a renderam.