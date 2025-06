Segurança nas estradas: PRF inicia Operação Corpus Christi no Paraná

Paraná - Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará na quarta (18) a Operação Corpus Christi 2025 no Paraná. Com cinco dias de atividades operacionais, a operação terminará no domingo (22).

Os objetivos da operação são reduzir a violência no trânsito, promover mobilidade nos corredores logísticos, potencializar ações de educação para o trânsito e intensificar ações que promovam a livre circulação durante todo o período da operação.

A PRF direcionará seu foco para as condutas que matam no trânsito, como as ultrapassagens em locais proibidos e os atropelamentos de pedestres, além da mistura de bebida alcoólica e direção, as velocidades excessivas, o uso do celular, além de um cuidado especial com a utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Motociclistas também farão parte das fiscalizações.

Motoristas

Os motoristas que vão pegar a estrada no feriado de Corpus Christi devem manter atenção ao volante. Dados dos primeiros cinco meses das rodovias federais do Paraná, mostram aumento nas mortes em sinistros de trânsito, que subiram 15,4% em 2025 em comparação com 2024, totalizando 262 vidas perdidas neste ano. Os atropelamentos de pedestres cresceram 19,4%, enquanto as mortes em colisões frontais aumentaram 16%. Esses números estão relacionados a comportamentos como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e desatenção. A PRF orienta que condutores respeitem os limites de velocidade, evitem ultrapassagens proibidas e mantenham concentração na direção.