Secretaria de Segurança realiza prisões por grilagem de terras no sul do estado; empresário de Cascavel é detido

Cascavel - A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio das ações do Pacto pela Ordem, realizou duas prisões relacionadas ao crimes de grilagem de terras no sul do estado. A operação foi uma ação integrada que envolveu as Polícias Civis dos estados do Piauí, Paraná e Mato Grosso, a Polícia Militar do Mato Grosso e a Superintendência de Operações Integradas (SOI) da SSP-PI.

As diligências foram realizadas na última quarta-feira (21), em Rondonópolis (MT), e nesta sexta-feira (23), em Cascavel (PR), com o cumprimento de mandados de prisão temporária contra J.M.D. e R.M., (empresário de Cascavel) respectivamente gerente e proprietário da Fazenda Mundo Novo, localizada entre os municípios piauienses de Manoel Emídio e Alvorada do Gurguéia.

Investigações

As investigações tiveram início em 2024, após denúncia recebida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) sobre a prática de crimes ambientais e de grilagem na região. Em uma primeira ação, a Polícia Civil prendeu dois tratoristas em flagrante, encontrados desmatando a área.

“Em depoimento, os dois trabalhadores afirmaram que haviam sido contratados pelo gerente da fazenda para realizar o desmatamento, mas negaram ter conhecimento de que estavam atuando em terras públicas”, explicou o delegado Willame Moraes, responsável pela investigação.

Ainda de acordo com a polícia civil, J.M.D já foi preso por porte ilegal de armas, durante uma outra operação no ano de 2023.