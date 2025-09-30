Saiba quem era o suspeito de assassinar o ex-delegado Ruy Ferraz e que foi morto no Paraná

Paraná - A Polícia Civil de São Paulo informou nesta terça-feira (30/9) que Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, foi morto após entrar em confronto com equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) durante busca em Curitiba, no Paraná.

Umberto havia sido apontado como suspeito de assassinar o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes a partir de impressões digitais localizadas em um imóvel em Mongaguá, no litoral de São Paulo, que teria sido utilizado pela quadrilha antes do crime, e é apontado como um possível atirador.

A Justiça tinha decretado a prisão temporária de Umberto, que estava foragido. Ele tinha passagens por roubo e organização criminosa.

“Ele resistiu à prisão. Graças a Deus, nossos policiais estão bem”, escreveu Derrite na rede social X, ao anunciar a morte do suspeito. De acordo com a publicação, o homem já estava entre os oito suspeitos identificados.

Até o momento, quatro pessoas foram presas por envolvimento no assassinato de Ruy. Outras três pessoas são investigadas e procuradas.