Roubo cruel contra idosa de 81 anos é elucidado pela Polícia Civil em Cascavel

Cascavel e Paraná - A Polícia Civil do Paraná esclareceu um violento roubo ocorrido na madrugada de sábado (26), em Cascavel, no Bairro Alto Alegre. A vítima foi uma idosa de 81 anos, que foi agredida e ameaçada dentro de sua residência por dois homens armados.

Segundo o Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 15ª Subdivisão Policial, os criminosos invadiram a casa da idosa e, com extrema violência, tentaram sufocá-la usando um travesseiro. Durante a ação, roubaram joias — incluindo um par de brincos que ela usava — além de um celular e um tablet.

Assim que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil iniciou diligências imediatas. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar um dos suspeitos, que foi localizado e confessou o crime, revelando ainda os nomes dos demais envolvidos.

As investigações levaram os policiais a uma residência no Bairro Parque São Paulo, onde encontraram o segundo assaltante e sua companheira. A mulher, que trabalhava como diarista na casa da vítima, havia fornecido informações sobre a rotina da idosa e entregado aos criminosos as chaves do portão e da residência. No local, os agentes encontraram um dos brincos roubados.