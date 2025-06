Réu pelo assassinato de Aline de Melo Canhet é condenado a 50 anos de prisão

Cascavel - Na tarde desta quarta-feira (4) houve o resultado do julgamento do homem acusado de matar Aline de Melo Canhet, de 27 anos, crime que chocou a cidade de Cascavel no dia 14 de janeiro. De acordo com o Ministério Público, o réu foi condenado a 50 anos de prisão.

A namorada do réu, que tentou enganar a justiça alegando que era a autora do crime, foi condenada a 1 ano e 8 meses de reclusão. Ela respondeu por fraude processual.

Relembre o caso

No dia 14 de janeiro, Aline estava no sofá de casa, em uma residência na Rua Munique, no Bairro Cascavel Velho, quando foi surpreendida pelo atirador. A vítima foi baleada na cabeça.

Apesar da mobilização das equipes de socorro, infelizmente nada pode ser feito para salvar a vida da jovem, que foi encontrada morta sentada no sofá.