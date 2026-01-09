Restos de carne são encontrados descartados irregularmente em córrego no Bairro Neva

Cascavel - A Guarda Municipal, por meio da Patrulha Ambiental, atendeu na tarde desta sexta-feira (9) uma ocorrência de descarte irregular de resíduos em um córrego localizado na Rua Marechal Cândido Rondon, no Bairro Neva, em Cascavel.
Segundo o registro, o solicitante acionou a equipe após perceber um forte odor vindo do local. Ao verificar a situação, ele constatou a presença de um saco de lixo no interior do córrego e, ao checar o conteúdo, identificou restos de carne.
No local, os agentes realizaram a averiguação e constataram que os resíduos possuíam etiqueta de identificação de um supermercado. O responsável pelo estabelecimento foi contatado e informou que, normalmente, os retalhos de corte do açougue são repassados a terceiros, geralmente para alimentação animal.
Diante dos fatos, a empresa responsável pela coleta ambiental foi acionada e realizou o recolhimento do material descartado de forma irregular. O caso foi registrado para as providências cabíveis.