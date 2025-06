Relatório aponta excesso de prorrogações: Vereadores vão instalar a "CPI do Abuso"?

Cascavel e Paraná - A secretária de Comunicação de Cascavel Beth Leal, “porta voz” do prefeito Renato Silva, esteve na Câmara de Vereadores na tarde de ontem (2) para entregar aos parlamentares o resultado da sindicância que apurou a demora no processo administrativo que investigou um caso de assédio sexual ocorrido em um Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil) em 2019.

Em setembro de 2019, a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel denunciou à Corregedoria do Município e também à Polícia Civil o crime de assédio sexual praticado por um servidor de um Cmei contra uma criança. No entanto, o processo administrativo demorou quase 5 anos para ser finalizado e somente teve fim em novembro do ano passado, com a exoneração do servidor. Paralelamente, o acusado foi condenado pela Justiça. Contudo, como há recurso no processo, ele responde em liberdade até o trânsito em julgado da sentença.

No início do ano, os vereadores de Cascavel tiveram conhecimento do caso e questionaram o Governo Municipal sobre os motivos da demora na exoneração do servidor e na conclusão do processo administrativo, solicitando a abertura de uma sindicância para apurar o caso.

A comissão especial de sindicância foi formada pelo Município em abril de 2025 e, desde então, concentrou esforços em revisar todas as etapas do processo administrativo original.

Falhas e providências

O relatório final, que ainda não é de conhecimento público e concluído na última sexta-feira (30), foi protocolado na Câmara e teve pontos apresentados por Beth Leal em coletiva de imprensa. Segundo a secretária, o relatório da Comissão de Sindicância apontou falhas na condução inicial do processo e recomendou a adoção de providências que já começaram a ser implementadas pelo Município. “Foram sugeridas medidas estruturais e a abertura de um PAD (Processo Administrativo Disciplinar), além de novos protocolos de acompanhamento de casos graves pelas secretarias”.

De acordo com Beth, várias situações podem ter motivado o atraso na conclusão do processo original, entre elas, a vacância no cargo de corregedor municipal de Cascavel, que desde 2023 ficou sem nomeação, em função da criação da Controladoria e da migração do antigo corregedor para controlador.

Além disso, segundo informado, também houve falta de servidores na própria comissão para dar andamento ao processo, como um psicólogo especialista para ouvir a criança e diversas solicitações de prorrogação de prazo por parte da comissão original, autorizadas pelo ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos.

Recomendações

Dentre as recomendações da Comissão de Sindicância, está a nomeação imediata de corregedora municipal. Atendendo à recomendação, o prefeito Renato Silva assinou decreto de nomeação de Clari Maria Soares para o cargo. Também foi emitida recomendação às secretarias municipais para adoção de protocolos mais rígidos no acompanhamento de processos administrativos envolvendo situações graves.