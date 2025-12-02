Receita Federal retém 1.400 volumes de remessas postais operadoras de e-commerce em Cascavel

Cascavel - A Equipe de Repressão da Receita Federal em Cascavel realizou, ao longo do mês de novembro, diversas operações em estabelecimentos de operadoras de e-commerce / marketplaces situados na cidade, em virtude da ocorrência da Black Friday (maior evento de promoções do ano no varejo brasileiro). Embora a data oficial seja um dia (última sexta-feira de novembro), no Brasil o evento se estende por um período maior, praticamente o mês inteiro.

No decorrer das fiscalizações, foram identificados mais de 1.400 volumes contendo produtos de origem estrangeira como robôs aspiradores, tablets, celulares, perfumes, medicamentos, anabolizantes e outros itens de alto valor agregado, sem comprovação de regular importação, cujo valor estimado é superior a R$ 1,2 milhão.

As retenções foram motivadas pela não comprovação de importação regular das mercadorias, seja pela falta de nota fiscal ou outro documento de regularidade fiscal, como pela apresentação de documentos comprobatórios suspeitos de serem falsos ou inidôneos.