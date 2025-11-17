Foz do Iguaçu - A Receita Federal realizou, na manhã desta segunda-feira (17/11), uma apreensão de animais silvestres durante fiscalização de rotina na Ponte Internacional da Amizade. Durante a inspeção a uma van que transitava pela área da ponte, os servidores identificaram que um passageiro brasileiro carregava uma mochila em condições suspeitas.

Ao verificar o conteúdo, foi encontrada uma caixa contendo três papagaios-verdadeiros, espécie nativa brasileira e frequentemente alvo de captura para comercialização ilegal. As aves estavam vivas, porém estavam debilitadas, reflexo do transporte inadequado.

Impacto do tráfico de animais silvestres

O tráfico internacional de espécies silvestres gera múltiplos prejuízos e impactos negativos ao bem-estar animal, à saúde pública, à biodiversidade, ao equilíbrio ecológico e, até mesmo, ao sistema climático.