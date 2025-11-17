Foz do Iguaçu - A Receita Federal realizou, na manhã desta segunda-feira (17/11), uma apreensão de animais silvestres durante fiscalização de rotina na Ponte Internacional da Amizade. Durante a inspeção a uma van que transitava pela área da ponte, os servidores identificaram que um passageiro brasileiro carregava uma mochila em condições suspeitas.
Ao verificar o conteúdo, foi encontrada uma caixa contendo três papagaios-verdadeiros, espécie nativa brasileira e frequentemente alvo de captura para comercialização ilegal. As aves estavam vivas, porém estavam debilitadas, reflexo do transporte inadequado.
Impacto do tráfico de animais silvestres
O tráfico internacional de espécies silvestres gera múltiplos prejuízos e impactos negativos ao bem-estar animal, à saúde pública, à biodiversidade, ao equilíbrio ecológico e, até mesmo, ao sistema climático.
O detido, juntamente com as aves, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos cabíveis e poderá responder por crimes contra a fauna e por desobediência às normas sanitárias e aduaneiras. Quem pratica esse tipo de crime, poderá sofrer as sanções previstas no art. 29, § 1º, III, da Lei Federal 9.605/98, cuja pena é a de detenção de seis meses a um ano e multa.
Medidas da Receita Federal
A Receita Federal nota que o transporte irregular de animais silvestres ou exóticos configura crime ambiental, sujeito a sanções penais e administrativas. A instituição mantém ações contínuas de vigilância e controle aduaneiro, em cooperação com outros órgãos públicos, para prevenir o contrabando, o descaminho e o tráfico de espécies nas fronteiras.
