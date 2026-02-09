Receita Federal em Cascavel apreende 400 caixas de vinho em operação conjunta com a PRF

Cascavel - Uma equipe de vigilância e repressão da Receita Federal em Cascavel, em operação conjunta com Polícia Rodoviária Federal realizada na sexta-feira, 6/2, na BR-277, apreendeu aproximadamente 400 caixas de vinho de origem estrangeira sem a devida documentação de importação. Ação é resultado do trabalho de acompanhamento de cargas e inteligência realizado pela Delegacia da Receita Federal em Cascavel.

A carga com cerca de 2.100 garrafas era transportada em dois caminhões, com placas do Brasil, que foram carregados em Foz do Iguaçu/PR, com destino a cidade de São Paulo/SP. Apesar de estarem acompanhadas de nota fiscal, não havia comprovação de importação regular, razão pela qual as cargas foram apreendidas e levadas para o depósito da Receita Federal. Os caminhões foram liberados.

O valor da apreensão foi estimado em R$ 100 mil.