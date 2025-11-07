Receita Federal apreende R$ 150 mil em produtos irregulares durante operação em Cascavel

Cascavel - A Receita Federal em Cascavel realizou, na noite de quinta-feira (6), uma fiscalização em transportadoras e operadoras de marketplace na cidade. A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de produtos de origem estrangeira sem comprovação de importação regular.

Entre os itens retidos estão eletrônicos como smartphones e robôs aspiradores, além de vinhos, azeites, perfumes, brinquedos e medicamentos utilizados para emagrecimento, incluindo tirzepatida. O valor total estimado das apreensões é de R$ 150 mil.

Todos os volumes foram encaminhados ao Depósito da Receita Federal em Cascavel, onde seguirão para os trâmites legais.