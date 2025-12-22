Receita Federal apreende quase 30 kg de drogas durante fiscalizações em transportadoras de Cascavel

Cascavel - A Equipe de Repressão da Receita Federal em Cascavel, em operação de rotina realizada em empresas transportadoras estabelecidas na cidade, fez a retenção de 6,175 kg de substância com aparência de capulho (forma não prensada e mais potente de maconha), também 2 kg de substância análoga ao haxixe e 21,2kg de substância análoga à maconha. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (22/12).

O haxixe estava oculto dentro de uma panela airfryer, as demais drogas estavam acondicionadas em caixas de papelão. As drogas foram despachadas em Cascavel e Foz do Iguaçu/PR, e tinham como destino os estados de São Paulo, Mins Gerais e Espírito Santo. O valor dos produto no mercado ilegal pode chegar a R$ 600 mil, a depender da sua variedade e qualidade.