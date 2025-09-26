Receita Federal apreende mineradoras de bitcoin e “canetas emagrecedoras” na BR-277

São Miguel do Iguaçu - No início da tarde de hoje (26/09), na Serra do Mico, ponto da BR-277, na altura do município de São Miguel do Iguaçu-PR, a Receita Federal apreendeu um veículo com mercadorias irregulares.
A ação foi executada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu, como parte do esforço contínuo de combate ao contrabando e ao descaminho na região.
O veículo foi abordado enquanto transportava diversas mercadorias de origem estrangeira, incluindo 25 mineradoras de Bitcoin, 1 patinete elétrico e 24 “canetas emagrecedoras”. Com a fiscalização, constatou-se que as mercadorias não possuíam a devida comprovação de importação regular, configurando crime de descaminho. O valor estimado desta apreensão é de R$100 mil.
O condutor do veículo foi liberado, mas uma representação fiscal para fins penais será realizada perante o Ministério Público. O veículo e as mercadorias foram lacrados e encaminhados para as instalações da Alf/Foz do Iguaçu.
Combate ao Contrabando e Descaminho
A Receita Federal ressalta que ações como esta integram o esforço contínuo de combate ao contrabando, descaminho e crimes relacionados ao tráfico de drogas na região de fronteira. Além de enfraquecer organizações criminosas, a atuação firme e coordenada busca proteger a economia nacional, garantir a segurança da população e reforçar a presença do Estado.
Fonte: Assessoria de Comunicação da Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu