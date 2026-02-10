Receita Federal apreende medicamentos para emagrecer com estudante de medicina na BR-277

São Miguel do Iguaçu - As estratégias para tentar burlar a fiscalização na fronteira continuam a mobilizar as equipes da Receita Federal. Nesta terça-feira (10/02), durante uma fiscalização de rotina na BR-277, em São Miguel do Iguaçu, uma abordagem revelou uma logística inusitada: um veículo carregado com 462 unidades de medicamentos para emagrecimento, conduzido por um jovem estudante de medicina acompanhado de sua avó.

Durante a inspeção, o estudante confessou que os medicamentos tinham como destino a cidade de Campinas (SP) e que receberia R$ 6 mil pelo transporte. A presença da idosa no veículo e o perfil do condutor sugerem uma tentativa de reduzir as suspeitas durante a passagem pelos postos de controle. O valor total da carga foi de R$ 69.689,12.

Embora não tenham ocorrido prisões em flagrante, representações fiscais para fins penais serão encaminhadas ao Ministério Público Federal.