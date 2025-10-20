Santa Catarina - A Receita Federal apreendeu, na manhã desta segunda-feira (20/10), uma aeronave carregada com 571 celulares iPhone de origem estrangeira, avaliados em mais de R$ 3 milhões, no Aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo (SC). O piloto e um ajudante foram presos em flagrante pelo crime de descaminho.
A ação ocorreu por volta das 9h, durante uma operação de inteligência das Equipes de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. O avião monomotor modelo RV-10, procedente da região de Foz do Iguaçu (PR), foi abordado pelas equipes da Receita Federal e, em seu interior, foram encontrados os aparelhos sem a devida comprovação de importação regular.
No momento da abordagem, um veículo VW/Taos estava estacionado em frente ao hangar. O motorista, de 34 anos e morador de Foz do Iguaçu (PR), auxiliava o piloto a empurrar a aeronave para dentro do galpão.
A aeronave, o veículo e as mercadorias foram apreendidos pela Receita Federal. Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Florianópolis (SC).
O piloto, de 58 anos e residente em Foz do Iguaçu, já havia sido preso anteriormente, em janeiro de 2023, na cidade de Ourinhos (SP), quando transportava 452 celulares escondidos em fundo falso no para-choque traseiro de um veículo Renault/Duster. Na ocasião, a carga foi avaliada em R$ 809 mil.
A Receita Federal mantém ações permanentes de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho em todo o país, com o objetivo de combater a concorrência desleal, proteger a economia nacional e garantir a justiça fiscal.
