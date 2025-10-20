Santa Catarina - A Receita Federal apreendeu, na manhã desta segunda-feira (20/10), uma aeronave carregada com 571 celulares iPhone de origem estrangeira, avaliados em mais de R$ 3 milhões, no Aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo (SC). O piloto e um ajudante foram presos em flagrante pelo crime de descaminho.

A ação ocorreu por volta das 9h, durante uma operação de inteligência das Equipes de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal. O avião monomotor modelo RV-10, procedente da região de Foz do Iguaçu (PR), foi abordado pelas equipes da Receita Federal e, em seu interior, foram encontrados os aparelhos sem a devida comprovação de importação regular.

No momento da abordagem, um veículo VW/Taos estava estacionado em frente ao hangar. O motorista, de 34 anos e morador de Foz do Iguaçu (PR), auxiliava o piloto a empurrar a aeronave para dentro do galpão.

A aeronave, o veículo e as mercadorias foram apreendidos pela Receita Federal. Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Florianópolis (SC).