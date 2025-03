Receita Federal apreende 15.000 pacotes de cigarros

BANDEIRADA

Automóvel Clube divulga nota de repúdio e em apoio ao seu diretor

O Automóvel Clube de Cascavel divulgou nota de repúdio e indignação, assinada pelo presidente Edson Massaro e com apoio dos demais diretores. A nota tem o intuito de esclarecer acontecimentos de eventos no autódromo Zilmar Beux, em que um diretor do clube e um funcionário público foram ameaçados. A integra da nota do Automóvel Clube […]