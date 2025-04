Quase 1 tonelada de maconha foi apreendida após fuga em Cascavel

CASCAVEL

Em situação de rua, homem e mulher são agredidos no Bairro Floresta

Cascavel - Na manhã deste domingo (6) as equipes do Siate e Guarda Municipal foram mobilizadas para atenderem uma ocorrência de agressão, no Bairro Floresta, em Cascavel. De acordo com informações, um homem de 30 anos e uma mulher de 47, ambos em situação de rua, foram agredidos. A dupla pediu ajuda em uma residência […]