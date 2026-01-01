Cascavel - Na manhã desta quinta-feira (01), uma cabeça humana foi localizada em um terreno na marginal da BR-277, em Cascavel.
Segundo informações apuradas pela polícia, a princípio, a situação envolve uma briga entre dois homens. Durante a discussão, a vítima teria sido decapitada de forma brutal. O corpo foi encontrado jogado próximo à rodovia, mas o que chamou a atenção das autoridades foi a descoberta da cabeça da vítima, que estava localizada do outro lado, na marginal da rodovia.
A Polícia Militar foi rapidamente acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência, enquanto a Polícia Científica realizou a perícia. A situação ainda está sendo investigada e, até o momento, não há informações definitivas sobre os responsáveis pelo crime nem sobre a identidade da vítima.
Moradores e motoristas que passavam pela região ficaram chocados com o ocorrido. A área foi isolada para garantir a integridade da investigação, e equipes especializadas seguem em busca de mais pistas sobre o que teria motivado a violência.
As autoridades locais pedem para que qualquer pessoa que tenha informações relevantes sobre o caso entre em contato com a Polícia Civil.
Via: SOT