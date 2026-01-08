Em 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná registrou, pelo terceiro ano consecutivo, o maior volume de apreensões de drogas da série histórica: 292,7 toneladas, superando as 284,1 toneladas de 2024 e ampliando o recorde iniciado em 2023, com 195 toneladas.

Arte: PRF

Paraná - A maconha e seus derivados — haxixe, skunk e merla — seguiram como principais drogas apreendidas, totalizando 289,2 toneladas, aumento de 3,27% em relação a 2024. As apreensões de crack chegaram a 610 kg, crescimento de 27,08%, enquanto a cocaína registrou queda de 19%, com 2,93 toneladas.

Do total de drogas apreendidas, 76,3% resultaram do trabalho de inteligência da PRF, que direciona operações de forma mais eficaz, incluindo levantamentos que resultaram na localização de 220 toneladas. Em casos específicos, como de agrotóxicos ilegais, a inteligência representou 90% das apreensões.

Segundo Fernando César Oliveira, superintendente da PRF no Paraná, “nos últimos três anos, de 2023 a 2025, a PRF retirou do Paraná 771 toneladas de drogas, mais do que o acumulado em toda a década anterior, de 2013 a 2022.” A maior apreensão ocorreu em 26 de junho, em Marechal Cândido Rondon, com 17,2 toneladas de maconha em uma carreta do Mato Grosso do Sul rumo ao Sul do país. A localização estratégica do Paraná faz do estado um dos principais corredores do tráfico, com fronteiras longas com Paraguai e Argentina.