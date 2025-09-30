PRF registra aumento de 138% nas apreensões de medicamentos no Paraná

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná registrou, em 2025, um aumento de 138% nas apreensões de medicamentos importados ilegalmente ou falsificados. Até setembro, mais de 32 mil unidades foram interceptadas — número que já supera todo o volume apreendido em 2024, que foi de pouco mais de 26 mil.
A maioria dos produtos é composta por anabolizantes e substâncias para emagrecimento, geralmente transportados sem as condições adequadas de conservação. Muitos exigem refrigeração controlada, mas são levados em caixas com gelo, escondidos em eletrônicos ou até na lataria de veículos, onde a temperatura é elevada e descontrolada.
As apreensões ocorrem principalmente durante fiscalizações de rotina, com forte apoio do setor de inteligência da PRF. Em 40% dos casos, o serviço de inteligência foi determinante para identificar os alvos.
Além do contrabando de medicamentos, a PRF observa que esse tipo de crime costuma estar ligado a outros delitos, como o tráfico de drogas. Não é incomum encontrar substâncias como o haxixe sendo transportadas junto aos remédios ilegais.
Outro fator preocupante é o consumo desses produtos pela população, muitas vezes atraída por preços baixos e pela dispensa de prescrição médica. Medicamentos falsificados, sem origem comprovada e sem controle de qualidade, representam sérios riscos à saúde e são alvos de quadrilhas especializadas.
O transporte e a venda de medicamentos sem registro na Anvisa, falsificados ou adulterados, configuram crime grave, previsto no artigo 273 do Código Penal. A pena varia de 10 a 15 anos de reclusão, além de multa. A legislação equipara a infração a crime hediondo, dada a ameaça à saúde pública — mesmo pequenas quantidades já são suficientes para caracterizar o delito.
|Apreensão de medicamentos – PRF Paraná
|Período
|und.
|2024 – até setembro
|13.711
|2025 – até setembro
|32.744
|2024 – todo o ano
|26.287
Fonte: PRF