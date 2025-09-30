PRF registra aumento de 138% nas apreensões de medicamentos no Paraná

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná registrou, em 2025, um aumento de 138% nas apreensões de medicamentos importados ilegalmente ou falsificados. Até setembro, mais de 32 mil unidades foram interceptadas — número que já supera todo o volume apreendido em 2024, que foi de pouco mais de 26 mil.

A maioria dos produtos é composta por anabolizantes e substâncias para emagrecimento, geralmente transportados sem as condições adequadas de conservação. Muitos exigem refrigeração controlada, mas são levados em caixas com gelo, escondidos em eletrônicos ou até na lataria de veículos, onde a temperatura é elevada e descontrolada.

As apreensões ocorrem principalmente durante fiscalizações de rotina, com forte apoio do setor de inteligência da PRF. Em 40% dos casos, o serviço de inteligência foi determinante para identificar os alvos.

Além do contrabando de medicamentos, a PRF observa que esse tipo de crime costuma estar ligado a outros delitos, como o tráfico de drogas. Não é incomum encontrar substâncias como o haxixe sendo transportadas junto aos remédios ilegais.