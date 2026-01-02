Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, de 30 de dezembro a 4 de janeiro, a Operação Rodovida Ano Novo. A ação tem como objetivo reduzir o número de acidentes e reforçar a segurança dos motoristas e passageiros que viajaram durante o período de festas.
Entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, a PRF registrou 53 acidentes nas rodovias federais. Nesse período, 54 pessoas ficaram feridas e não houve registro de mortes.
De acordo com a corporação, os acidentes foram provocados, principalmente, por falhas humanas, como ausência ou demora na reação dos condutores e excesso de velocidade.
Autuações
Durante as fiscalizações, a PRF contabilizou 422 flagrantes de excesso de velocidade.
Também foram registradas 68 infrações por não uso do cinto de segurança, 35 casos de motoristas dirigindo sob efeito de álcool e 27 flagrantes de transporte irregular de crianças, sem o uso adequado de cadeirinhas (DRCs).
A Operação Rodovida segue até o dia 4 de janeiro, com reforço na fiscalização e ações educativas nas rodovias federais.