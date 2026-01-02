Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, de 30 de dezembro a 4 de janeiro, a Operação Rodovida Ano Novo. A ação tem como objetivo reduzir o número de acidentes e reforçar a segurança dos motoristas e passageiros que viajaram durante o período de festas.

Entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, a PRF registrou 53 acidentes nas rodovias federais. Nesse período, 54 pessoas ficaram feridas e não houve registro de mortes.

De acordo com a corporação, os acidentes foram provocados, principalmente, por falhas humanas, como ausência ou demora na reação dos condutores e excesso de velocidade.