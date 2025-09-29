PRF prende foragido da Justiça e apreende 416 kg de maconha na BR-277

Foz do Iguaçu e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um foragido da Justiça e apreendeu 416 quilos de maconha entre a manhã de domingo (28) e a madrugada de segunda-feira (29), durante fiscalizações realizadas no km 714 da BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu (PR).

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 11h15 de domingo, quando os agentes abordaram um carro de passeio. Durante a verificação, foi constatado que um dos ocupantes, um homem de 51 anos, possuía um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Cantagalo (PR). Ele foi imediatamente detido e encaminhado à Cadeia Pública de Foz do Iguaçu.

Na segunda ocorrência, por volta das 2h45 da madrugada, outro veículo foi fiscalizado. O condutor, um jovem de 23 anos, admitiu estar transportando 416 kg de maconha. Segundo ele, a droga seria levada até Curitiba (PR) e o pagamento pelo transporte seria de R$ 10 mil.