PRF prende casal transportando 131 kg de maconha em carro com criança e cachorro no Noroeste do Paraná

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (30), 129 kg de maconha e 2 kg de skunk na BR-487, em Alto Paraíso (PR).

A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina na altura do quilômetro 6. A equipe PRF abordou um Fiat Palio ocupado por um casal, uma criança de 3 anos e um cachorro. Ao se aproximarem do veículo, os policiais visualizaram um volume suspeito no banco traseiro e notaram o nervosismo excessivo do condutor.

Durante a vistoria, foram encontrados dezenas de tabletes de entorpecentes ocupando o porta-malas e parte do assoalho traseiro.

O motorista admitiu que o veículo foi carregado em Naviraí (MS) e que o destino da droga seria a cidade de Caxias do Sul (RS).