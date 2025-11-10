Paraná e Ponta Grossa - Na manhã de segunda-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal suspeito de sequestrar e manter um motorista de aplicativo em cárcere privado. A vítima foi agredida, amarrada e forçada a realizar saques bancários desde a tarde de domingo (9).

O motorista foi chamado para uma corrida por aplicativo no domingo. Durante o trajeto, o casal anunciou o assalto, utilizando uma faca para dominar a vítima. Eles a colocaram no porta-malas do próprio carro, onde o motorista permaneceu sob a vigilância dos criminosos por várias horas. Durante esse período, foi agredido e obrigado a fazer saques em diversos caixas eletrônicos ao longo da rodovia.