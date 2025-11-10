Paraná e Ponta Grossa - Na manhã de segunda-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal suspeito de sequestrar e manter um motorista de aplicativo em cárcere privado. A vítima foi agredida, amarrada e forçada a realizar saques bancários desde a tarde de domingo (9).
O motorista foi chamado para uma corrida por aplicativo no domingo. Durante o trajeto, o casal anunciou o assalto, utilizando uma faca para dominar a vítima. Eles a colocaram no porta-malas do próprio carro, onde o motorista permaneceu sob a vigilância dos criminosos por várias horas. Durante esse período, foi agredido e obrigado a fazer saques em diversos caixas eletrônicos ao longo da rodovia.
Prisão do Casal e Resgate do Motorista
Nas primeiras horas da madrugada de segunda-feira, o motorista conseguiu escapar e pediu socorro em um estabelecimento à beira da BR-376. Ele acionou a PRF, que iniciou buscas na região e localizou o veículo abandonado. Por volta das 9 horas, a equipe policial encontrou e abordou um homem de 25 anos e uma mulher de 24 na rodovia. Com eles, foram encontrados o celular e os cartões bancários da vítima. O homem confessou o crime à polícia.
Fonte: PRF