Laranjeiras do Sul - Na noite de ontem (23), por volta das 20h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o condutor de uma carreta por embriaguez ao volante, na BR-277, em Laranjeiras do Sul. A ação ocorreu após um usuário da rodovia procurar a Unidade Operacional da PRF e relatar que havia sido vítima de uma colisão.
Durante o atendimento da ocorrência, a carreta denunciada passou em frente à unidade. A equipe visualizou o veículo e emitiu ordem de parada, que não foi obedecida pelo motorista. O condutor seguiu viagem e foi alcançado e abordado cerca de dois quilômetros depois.
Na fiscalização, os policiais constataram sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, fala alterada, vestes desorganizadas e dificuldade de locomoção. O teste do etilômetro indicou resultado duas vezes acima do limite legal para caracterização de crime, resultado confirmado em nova medição.
Prisão e consequências
O motorista, de 65 anos, foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Laranjeiras do Sul. Além do crime de trânsito, ele foi autuado administrativamente, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 12 meses. A carreta foi recolhida ao pátio da PRF.
Fonte: PRF