Laranjeiras do Sul - Na noite de ontem (23), por volta das 20h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o condutor de uma carreta por embriaguez ao volante, na BR-277, em Laranjeiras do Sul. A ação ocorreu após um usuário da rodovia procurar a Unidade Operacional da PRF e relatar que havia sido vítima de uma colisão.

Durante o atendimento da ocorrência, a carreta denunciada passou em frente à unidade. A equipe visualizou o veículo e emitiu ordem de parada, que não foi obedecida pelo motorista. O condutor seguiu viagem e foi alcançado e abordado cerca de dois quilômetros depois.

Na fiscalização, os policiais constataram sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, fala alterada, vestes desorganizadas e dificuldade de locomoção. O teste do etilômetro indicou resultado duas vezes acima do limite legal para caracterização de crime, resultado confirmado em nova medição.