Cascavel - Na manhã de quinta-feira (6), equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizaram uma série de abordagens e apreensões na BR-163, em Cascavel (PR). Quatro pessoas foram presas e quatro veículos apreendidos.

Durante fiscalização de trânsito, os policiais abordaram uma van paraguaia ocupada por dois paraguaios e uma brasileira. O condutor alegou que levava a passageira a uma consulta médica. Em busca pessoal no terceiro ocupante, foi localizado um rádio comunicador sintonizado na frequência para comunicação entre veículos – o grupo atuava como batedor de cargas ilegais.

As cargas estavam em outros dois veículos abordados por outra equipe PRF, que recebeu informação de populares sobre veículos paraguaios acessando uma estrada rural, nas proximidades da rodovia.