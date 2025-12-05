Guaíra e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (4), 2.590 quilos de maconha escondidos na carga de uma carreta durante uma fiscalização no km 350 da BR-163, em Guaíra (PR).

Apreensão em Guaíra

Por volta das 13h25, durante a abordagem ao veículo que transportava milho, os policiais decidiram verificar a carga após perceberem o nervosismo do motorista.

Na inspeção, foram encontrados diversos fardos de maconha misturados ao milho, totalizando mais de 2,5 toneladas do entorpecente.