Cascavel e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, durante todo o mês de dezembro, a Delegacia da PRF em Cascavel intensificará as ações de policiamento e fiscalização na BR-369. A operação ocorre em um período tradicionalmente marcado pelo aumento expressivo do fluxo de veículos, em razão das festas de fim de ano, férias escolares e deslocamentos turísticos.

Em 2025, a BR-369 registrou um crescimento significativo no número de sinistros de trânsito, o que acende um alerta e reforça a necessidade de medidas mais rigorosas de prevenção e controle. Diante desse cenário, a PRF ampliará sua presença ao longo da rodovia com o objetivo de reduzir acidentes, preservar vidas e aumentar a segurança dos usuários.

Intensificação do Policiamento na BR-369

Para isso, policiais foram destacados para atuar exclusivamente no trecho da BR-369, reforçando o efetivo operacional já existente. O planejamento leva em conta análises estatísticas, horários críticos e os pontos com maior incidência de acidentes.

Entre as principais ações previstas, destacam-se: