Cascavel e Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que, durante todo o mês de dezembro, a Delegacia da PRF em Cascavel intensificará as ações de policiamento e fiscalização na BR-369. A operação ocorre em um período tradicionalmente marcado pelo aumento expressivo do fluxo de veículos, em razão das festas de fim de ano, férias escolares e deslocamentos turísticos.
Em 2025, a BR-369 registrou um crescimento significativo no número de sinistros de trânsito, o que acende um alerta e reforça a necessidade de medidas mais rigorosas de prevenção e controle. Diante desse cenário, a PRF ampliará sua presença ao longo da rodovia com o objetivo de reduzir acidentes, preservar vidas e aumentar a segurança dos usuários.
Intensificação do Policiamento na BR-369
Para isso, policiais foram destacados para atuar exclusivamente no trecho da BR-369, reforçando o efetivo operacional já existente. O planejamento leva em conta análises estatísticas, horários críticos e os pontos com maior incidência de acidentes.
Entre as principais ações previstas, destacam-se:
- Fiscalização com radares móveis para coibir o excesso de velocidade;
- Comandos de ultrapassagem em trechos críticos;
- Verificação de equipamentos obrigatórios, como pneus, sistemas de iluminação e freios;
- Campanhas educativas sobre direção defensiva, riscos de longas viagens e respeito às normas de trânsito;
- Fiscalização rigorosa do uso de cadeirinhas e demais dispositivos de retenção infantil;
- Inspeções em ônibus e outros veículos de transporte coletivo, incluindo checagem de documentação, lotação e condições de segurança.
A PRF ressalta que a operação tem caráter simultaneamente preventivo e repressivo, buscando não apenas identificar irregularidades, mas também estimular a conscientização dos motoristas. A intensificação do policiamento na BR-369 responde ao aumento de sinistros registrado neste ano e ao fluxo elevado típico do período, visando garantir viagens mais seguras.
Orientações aos motoristas e contato da PRF
A corporação orienta que os motoristas planejem seus deslocamentos, realizem a revisão de seus veículos, respeitem os limites de velocidade e mantenham uma postura responsável ao volante. Em caso de emergência, o atendimento da PRF está disponível pelo telefone 191, 24 horas por dia.