PRF flagra motorista a quase 200 km/h no Paraná

Ontem (5), policiais rodoviários federais em fiscalização de velocidade no município de Tibagi (PR), flagraram um motorista a 191 km/h, na BR-376.

Trata-se de uma infração gravíssima, punida com multa de R$ 880,41, sete pontos na CNH, além da suspensão do direito de dirigir. O local é conhecido pelas altas velocidades praticadas por diversos motoristas imprudentes que ali circulam, com registros alcançando os 198 km/h.

Com a margem de erro do equipamento de medição – radar portátil -, a velocidade considerada praticada por esse motorista é de 178 km/h, mas mesmo assim, ainda permanece o grande risco da letalidade em um eventual acidente.

Em uma hora de fiscalização, 50 motoristas foram flagrados acima da velocidade, quase um por minuto.

Só em 2024, nas rodovias federais do Paraná, a PRF já autuou 152 mil motoristas nesse tipo de autuação gravíssima, 23 mil a mais que o ano de 2023 todo, quando 129 mil motoristas excederam as velocidades em mais de 50% do limite da via.

Fonte: PRF