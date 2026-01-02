Cascavel - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou a prática de contrabando de pneus em uma borracharia localizada às margens da BR-277, no bairro Presidente, em Cascavel (PR), nesta sexta-feira (02).

A PRF em Cascavel tem flagrado constantemente carretas paraguaias retornando ao país vizinho com pneus em mau estado de conservação, possivelmente utilizados em esquemas de contrabando. Multas de trânsito são aplicadas e os veículos recolhidos até a regularização das condições de segurança. Porém, na ocorrência de hoje, foi possível flagrar o contrabando.

Durante rondas na região, os policiais perceberam movimentação incomum no estabelecimento. Na verificação, foi constatado que pneus de origem estrangeira estavam sendo desmontados, enquanto outros usados e sem condições de rodar seriam colocados em uma carreta paraguaia.

O motorista, de 31 anos, morador de Santa Rita, no Paraguai, revelou que trouxe os pneus do país de origem rodando no próprio veículo e realizava a troca por pneus usados na borracharia.