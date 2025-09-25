PRF e Receita Federal apreendem cigarros e carga de cabelo de origem paraguaia em Santa Tereza do Oeste

Santa Tereza do Oeste - Na manhã desta quinta-feira (25), por volta das 6h20, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Receita Federal, apreendeu uma carga ilegal durante fiscalização no município de Santa Tereza do Oeste, no oeste do Paraná.

Dois veículos — um Renault Logan e um Chevrolet Corsa — foram abordados, cada um conduzido por um homem. Durante a revista, os agentes encontraram cerca de 5 mil maços de cigarros da marca Gudang Garam e aproximadamente 60 quilos de cabelo, ambos de origem paraguaia e sem o devido desembaraço aduaneiro.

Os veículos, os produtos apreendidos e os condutores foram encaminhados à Receita Federal de Cascavel para os procedimentos legais cabíveis.