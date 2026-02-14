Cascavel e Paraná - Na tarde deste sábado, uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do setor de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de 35 iPhones escondidos na lataria de um veículo, em Cascavel. A abordagem ocorreu no posto da PRF durante fiscalização de rotina.
Ao vistoriar um Hyundai Creta, os agentes identificaram compartimentos adulterados na estrutura do carro, onde os aparelhos — de alto valor comercial — estavam ocultos de forma sofisticada para tentar burlar a fiscalização. O condutor, de 35 anos, foi identificado e acompanhado durante os procedimentos. Após a confirmação do transporte irregular, o veículo e os celulares foram encaminhados à Receita Federal do Brasil, responsável pelas medidas administrativas cabíveis.
Segundo as forças de segurança, a apreensão integra o trabalho contínuo de combate ao descaminho e a crimes transfronteiriços no oeste do Paraná, região estratégica pela proximidade com fronteiras internacionais. A integração entre PRF e Polícia Militar, com apoio aéreo, tem sido fundamental para ampliar a eficiência das ações e coibir práticas ilegais que prejudicam a economia e o comércio formal.
Fonte: SOT