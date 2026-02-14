Cascavel e Paraná - Na tarde deste sábado, uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do setor de Operações Aéreas da Polícia Militar do Paraná resultou na apreensão de 35 iPhones escondidos na lataria de um veículo, em Cascavel. A abordagem ocorreu no posto da PRF durante fiscalização de rotina.

Ao vistoriar um Hyundai Creta, os agentes identificaram compartimentos adulterados na estrutura do carro, onde os aparelhos — de alto valor comercial — estavam ocultos de forma sofisticada para tentar burlar a fiscalização. O condutor, de 35 anos, foi identificado e acompanhado durante os procedimentos. Após a confirmação do transporte irregular, o veículo e os celulares foram encaminhados à Receita Federal do Brasil, responsável pelas medidas administrativas cabíveis.