FISCALIZAÇÃO

PRF apreende veículo paraguaio com mais de 23 kg de pasta de maconha em fundo falso na BR-369

Foto: PRF
Foto: PRF

Ubiratã - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (1º), um veículo de origem paraguaia transportando pasta de maconha escondida em um fundo falso. A ação ocorreu por volta das 11h, na BR-369, em frente ao posto da PRF no município de Ubiratã.

Os agentes abordaram um Toyota Allion com placas do Paraguai e, durante a inspeção, localizaram um compartimento oculto sob o estepe, onde estavam escondidos 23,7 quilos de pasta de maconha — substância de alto teor de pureza, frequentemente utilizada na produção de entorpecentes derivados.

O veículo era ocupado por um casal, ambos com 40 anos de idade. Conforme apurado, a droga havia sido trazida do Paraguai e seria transportada até o estado de São Paulo, configurando um crime internacional de tráfico de drogas.

Diante da gravidade do caso, o casal, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel, onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

Fonte: PRF

