Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de sexta (5), 298 ampolas de emagrecedores, que possuem como princípio ativo a tirzepatida, durante abordagem na BR-369, em Arapongas (PR). A condutora do carro, uma mulher de 21 anos, foi presa.

A PRF abordou a motorista que dirigia um carro alugado. Durante a fiscalização, os policiais identificaram que o pneu estepe apresentava peso incompatível. Na verificação minuciosa, foram encontradas as 298 ampolas do produto Lipoless 15 mg, de fabricação paraguaia, ocultadas no interior do pneu.

A mulher afirmou desconhecer o transporte irregular. Os emagrecedores e a condutora foram encaminhados à Polícia Federal em Londrina, para o registro do crime hediondo de importar, vender, distribuir ou manter em depósito produtos sem registro. Por ser considerado crime hediondo, sua pena de reclusão varia de 10 a 15 anos, além de multa.