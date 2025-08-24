PRF apreende quase 200 kg de maconha na BR-163, em Sede Alvorada

Cascavel - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã de hoje (24), 199,4 kg de maconha transportados em um veículo Fiat Siena.

A abordagem foi realizada no distrito de Sede Alvorada, município de Cascavel (PR), na BR-163. O condutor, ao ser abordado, confessou que transportava maconha. A droga estava espalhada por todo o interior do veículo e porta-malas.

O motorista detido afirmou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar a droga do estado do Mata Grosso do Sul para a cidade de Curitibanos, em Santa Catarina.