A Polícia Rodoviária Federal apreendeu medicamentos para emagrecimento e ampolas de anabolizantes na tarde de sábado (14), durante fiscalização na BR-277, no km 715, em Santa Terezinha de Itaipu. O motorista, que estava acompanhado da esposa e de dois filhos menores, conduzia uma van com placas do Paraguai no sentido decrescente da rodovia.

Durante a vistoria, os agentes encontraram diversas embalagens dos produtos sem a devida regularização para entrada e comercialização no Brasil. O condutor e amostras das mercadorias foram encaminhados à Polícia Judiciária da União, enquanto o veículo e o restante dos itens apreendidos foram entregues à Receita Federal do Brasil para os procedimentos cabíveis.