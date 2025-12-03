PRF apreende mais de 600 ampolas de medicamentos de emagrecimento na BR-369

Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (3), mais de 600 ampolas de medicamentos injetáveis para emagrecimento durante duas abordagens na BR-369, em Londrina (PR). Os produtos, todos contendo o princípio ativo Tirzepatida, eram de fabricação paraguaia e não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No início da manhã, por volta das 6 horas, a PRF abordou ocupantes de um Hyundai HB20. Durante a fiscalização minuciosa, a equipe encontrou 340 ampolas ocultas dentro de embalagens de perfumes. O carro era ocupado por dois jovens.

Apreensão de Medicamentos em Londrina

No início da tarde, por volta das 13 horas, a PRF abordou três homens que ocupavam Jeep Renegade. No interior do veículo, os policiais localizaram outras 264 ampolas escondidas dentro de caixas de tablets. Em ambos os casos, os medicamentos injetáveis eram transportados em temperatura ambiente, em condições inadequadas para sua conservação.