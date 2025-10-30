Paraná e São Miguel do Iguaçu - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 424 quilos de maconha na madrugada desta quinta-feira (30), durante uma abordagem na BR-277, em São Miguel do Iguaçu (PR). O motorista, de 23 anos, foi preso em flagrante.

Por volta das 2h25, os policiais abordaram o veículo e perceberam um forte odor característico de maconha. Ao ser questionado, o condutor admitiu que transportava a droga. Durante a vistoria, foram encontrados diversos fardos do entorpecente no interior do carro.

Apreensão e Desdobramentos

A verificação revelou que o automóvel tinha registro de furto desde setembro e circulava com placas clonadas. Também foram apreendidos três jogos de placas, tíquetes de pedágio, uma chave de fenda usada para a troca das placas e um celular.