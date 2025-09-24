PRF apreende mais de 400 Kg de maconha após perseguição na BR-277

Guarapuava e Paraná - Na madrugada desta quarta-feira (24), por volta das 3h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 413,6 quilos de maconha durante uma fiscalização na BR-277, em Guarapuava (PR).

Os agentes deram ordem de parada ao condutor de uma Fiat/Toro branca, mas o motorista desobedeceu, acelerou o veículo em direção a um dos policiais e iniciou fuga em alta velocidade.

Cerca de dois quilômetros depois, o suspeito abandonou o carro às margens da rodovia e fugiu a pé. Apesar das buscas realizadas na região, ele não foi localizado.