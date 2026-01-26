Paraná - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3.380 quilos de maconha na noite de sábado (24), por volta das 20h35, no km 131 da PR-317, em Floresta, no noroeste do Paraná.

A droga estava escondida no interior de bobinas de celulose transportadas por um caminhão Mercedes-Benz L1418. Durante a fiscalização, os policiais desconfiaram da carga e, após romperem a parte superior das bobinas de celulose, encontraram fardos contendo tabletes de maconha.

Apreensão de Maconha e Prisão em Flagrante

O condutor e o passageiro do veículo, ambos de 44 anos e moradores de Foz do Iguaçu, informaram que saíram da cidade com destino a Feira de Santana (BA). Eles afirmaram não ter conhecimento da droga escondida na carga.